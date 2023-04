Evenepoel zal hem zeker tegenkomen in de bergen: klimmer van ploeg Contador maakt duidelijk klaar te zijn voor Giro

Remco Evenepoel zal in de Giro met veel renners rekening houden en bij de ploeg van Contador hebben ze er ook eentje die daar wel met vertrouwen naartoe mag. Lorenzo Fortunato meer bepaald: hij won rit 2 in de Vuelta Asturias.

Lorenzo Fortunato was de voorbije twee jaar telkens bij de beste twintig in de Giro en won in 2021 ook een etappe. De 26-jarige renner is één van de troeven bij EOLO-Kometa, de ploeg van Ivan Basso en Alberto Contador.

Dat bewees Fortunato ook nog in de tweede etappe van de Vuelta Asturias, met aankomst in Cangas del Narcea. Met tien kilometer te gaan reed de Italiaan reeds alleen voorop in de zware bergrit. Einer Rubio en Ivan Sosa achtervolgden op een minuut achterstand.

DUBBELSLAG

Die kloof kreeg het duo niet meer gedicht. Fortunato was veruit de sterkste in deze etappe en neemt meteen ook de leiderstrui over van Damien Howson.