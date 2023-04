Opgaves in de Ronde van Romandië door corona en ook opgaves bij Jumbo-Visma

Corona doet in het wielerpeloton opnieuw de ronde. Zo zijn vielen er in de Ronde van Romandië enkele opgaves. Daarnaast zijn er nog de klassieke opgaves.

Henri Vandenabeele kan de Giro niet rijden. Hij testte positief op corona en voor Giulio Ciccone is er ook onduidelijkheid. Ook hij testte enkele dagen eerder positief op corona. Voor hem wordt een deelname een race tegen de tijd. Hetzelfde lot is er voor Warren Barguil. Ook zijn deelname aan de Giro is onzeker door een coronabesmetting.

Zij zijn niet de enige gevallen, want corona doet in het peloton stevig de ronde. Ook in de Ronde van Romandië waren er 2 opgaves net voor de tijdrit. Ion Izagirre en Anthony Perez verschenen niet meer aan de start. Ze testten allebei positief op corona.

Daarnaast vielen er nog 3 andere opgaves in de Ronde van Romandië voor die rit te noteren. Sergio Higuita, de kopman van BORA-hansgrohe verscheen niet meer aan de start. De reden is onbekend, maar in rit 2 moest hij al vroeg lossen. Ook bij Team DSM waren er 2 opgaves. Niklas Märkl die maandag in Frankfurt rijdt, en Alberto Dainese startten ook niet.

Voor de start van rit 4 gaven nog eens 2 renners op. Tobias Foss die 2e in de proloog en 8e in de 3e rit werd, en Robert Gesink stapten met kleine gezondheidsproblemen uit de koers. Ze staan volgende week aan de start van de Giro en willen daardoor geen enkel risico nemen.