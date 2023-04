Sterke Uijtdebroeks schat eigen prestatie in en omschrijft hoe het was om te strijden tegen beste klassementsmannen

Het is nog eens gebleken hoe sterk Cian Uijtdebroeks is bergop. Hoe moeten we zijn prestatie in Romandië, waarbij hij lang meeging met de beste klassementsmannen, nu inschatten?

"Het was een geweldige dag voor ons en een sterke koers van de hele ploeg", doet Cian Uijtdebroeks zelf een poging. "We wilden tonen dat we ook tot de beste renners behoren en we hebben agressief gekoerst van in het begin. Ben Zwiehoff reed de hele dag vooraan en Bob Jungels deed het uitstekend in de finale."

EPISCH GEVECHT

De aanwezigheid van de ervaren Luxemburger is een surplus voor onze jonge landgenoot. "Hij helpt me om me te positioneren voor de cruciale stukken en het voelt comfortabel om zijn wiel te volgen. Op het einde was het een episch man-tegen-mangevecht. Ik had het lastig om de aanvallen te pareren maar kon mijn eigen tempo rijden."

"Yates was de sterkste en hij verdient de overwinning", valt er op de winnaar niets aan te merken. "Maar ik ben superblij met mijn prestatie. Het is een speciaal gevoel om met al die namen te strijden voor de overwinning. Ik denk dat dit mijn beste prestatie tot dusver was, nog beter dan in Catalonië." Daar reed Uijtdebroeks top 10 in het klassement.