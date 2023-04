Michel Wuyts noemt zijn favoriet voor de Giro: "Ik verwacht een spannende strijd"

Zaterdag gaat de Giro van start. Vooraf worden Remco Evenepoel en Primoz Roglic als de grootste kanshebbers op de eindzege genoemd. Michel Wuyts ziet Evenepoel als de grootste kanshebber.

"Ik acht Remco Evenepoel in staat om te winnen" vertelde Michel Wuyts aan Wielerrevue. "Gezien zijn status en de overwinning in de Vuelta van vorig jaar is hij het aan zijn stand verplicht, maar ik verwacht een spannend duel."

Dat duel zal met Primoz Roglic zijn, maar Wuyts ziet nog andere kanshebbers: "Het deelnemersveld liegt er niet om. Er staan nog veel meer sterke mannen aan de start. Denk bijvoorbeeld aan Joao Almeida en Geraint Thomas. Het is echt te vroeg om te zeggen dat Evenepoel en Roglic samen voor de overwinning zullen vechten."

Ondanks de stevige concurrentie vindt Wuyts dat Evenepoel de te kloppen man is. "Als puntje bij paaltje komt, vind ik Evenepoel de favoriet. Het is ook aan hem om die status uit te dragen en zijn wil aan de tegenstrevers op te leggen", besloot Wuyts.