📷 Trek-Segafredo maakt zijn 'filmsterren' (met een Belg) voor de Giro bekend

Trek-Segafredo heeft zijn selectie voor de Giro bekendgemaakt. Daarbij maakte het gebruik van de filmwereld.

Mads Pedersen is de kopman voor Trek-Segafredo. Hij zal probreren om een rit te winnen. Daarbij zal hij zich in de sprints proberen te mengen, maar hij kan ook via een ontsnapping op ritten jagen.

Ook een Belg zal voor Trek-Segafredo aan de start van de Giro staan. Otto Vergaerde reed vorig jaar al eens de Giro. De andere renners binnen de selectie zijn Amanuel Ghebreigzabhier, Daan Hoole, Alex Kirsch, Bauke Mollema, Toms Skujins en Natnael Testfatsion.

Nog opvallend was de manier waarop de ploeg zijn selectie aankondigde. Elke renner was een filmpersonage en er stond een quote bij.