Een transfer voor Remco Evenepoel? Vader Patrick Evenepoel doet een onthulling

Patrick Evenepoel behartigt nog altijd de belangen van zijn zoon Remco Evenepoel. Ook bij een mogelijke transfer is vader Evenepoel betrokken.

Patrick Evenepoel is de manager van zijn zoon Remco Evenepoel en volgt van januari tot juli aan de VUB daarvoor een cursus ‘Expert Class in Cycling Management’.

"Het is een bewuste keuze die we hebben gemaakt. Tenslotte wil je als ouder het beste voor je kind, toch? Remco is mijn zoon. Ik draag zorg voor hem", zegt Patrick Evenepoel bij HLN.

In het begin was het nog even zoeken hoe die rolverdeling precies ingevuld moest worden. Er werd teveel vanuit een vader-zoon oogpunt gehandeld, tot Remco besloot dat zijn vader zich teveel moeide. Ze moesten in die rol evolueren.

Transfer

Ook bij een mogelijke transfer of aanbiedingen voor Evenepoel is Patrick Evenepoel betrokken. En die interesse is er wel degelijk. "Maar nooit rechtstreeks contact, altijd 'via, via'."

Want een mogelijke transfer zou niet goedkoop worden. "De meesten zijn er zich wel van bewust dat Remco’s contract nog steeds loopt (tot eind 2026, red.). Maar zoals Marko Heijl het stelde in Trends: ‘Alles is te koop. Voor alles is een afkoopsom, dus ook voor Remco.'", zei Patrick Evenepoel nog.