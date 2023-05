Jan Bakelants oppert opvallend scenario voor Evenepoel in de Giro: "Iets waar wij niet echt rekening mee houden"

Komende zaterdag gaat de Giro eindelijk van start met een tijdrit. Maar wie pakt die eerste roze trui?

Met een tijdrit van 19,6 kilometer tussen Fossacesia Marina en Ortona wordt zaterdag voor een eerste roze trui gestreden. Remco Evenepoel is samen met onder meer Primož Roglič en Filippo Ganna de topfavoriet.

Maar wat is nu het ideale scenario voor Remco Evenepoel met het zicht op die eerste week in de Giro? Of zal hij zelfs die eerste tijdrit winnen? Jan Bakelants twijfelt daar aan.

Evenepoel in de verdrukking?

"Roglič heeft Remco al een keer verslagen in een tijdrit, vorig jaar in Baskenland nog. Op een vergelijkbaar parcours won Roglič de proloog ruim voor Remco", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

"Het zou interessant zijn als Roglič de tijdrit wint en Remco zo een beetje verdrukking komt. Omdat het een scenario is, waar wij niet echt rekening mee houden", stelt Bakelants nog.

Maar Michel Wuyts is het daar niet mee eens. "Ja op die manier wordt alles interessant. Ik blijf erbij de meest interessante opening is dat Ganna de tijdrit wint", stelde de analist nog.