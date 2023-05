Twijfels bij ploegmaat van Primoz Roglic voor Giro-deelname: "Momenteel is het fiftyfifty"

Tobias Foss twijfelt over zijn deelname aan de Giro. In de Ronde van Romandië stapte hij nog ziek op.

Begin april maakte Jumbo-Visma al zijn selectie voor de Giro bekend. Edoardo Affini, Koen Bouwman, Tobias Foss, Robert Gesink, Michel Hessmann, Sepp Kuss en Jan Tratnik kregen de opdracht om Primoz Roglic naar Giro-winst te ondersteunen.

Al rijzen er ondertussen wel vragen over de deelname van Foss. De wereldkampioen tijdrijden stapte ziek uit de Ronde van Romandië. "Ik heb nadien een paar zware dagen gehad", vertelde de Noor in de Eurosport-podcast Kop over Kop. "Ik ben behoorlijk ziek geweest. Dus we zullen zien. Momenteel is het fiftyfifty."

Foss werd in de proloog in de Ronde van Romandië nog 2e. Nadien werd hij ziek en ging hij in de voorlaatste etappe niet meer van start. Ook Gesink stapte ziek uit de Ronde van Romandië. Allebei doen ze er alles aan om alsnog de Giro te halen.