Vader Evenepoel tempert de verwachtingen over zijn zoon voor de Giro: "Maar dat wordt superbelangrijk"

Ook voor vader Evenepoel nadert de Giro met rasse schreden. Maar dat zijn zoon voor eindwinst gaat, durft hij niet uit te spreken.

In tegenstelling tot in de Vuelta vorig jaar, is Remco Evenepoel dit jaar in de Giro wel een van de topfavorieten voor de eindzege. Er wordt van de wereldkampioen verwacht dat hij zal meedoen voor de eindzege, maar vader Patrick Evenepoel tempert toch wat de verwachtingen.

"Top drie of vijf zou ook al mooi zijn. Maar dromen mag, zeker? We moeten in elk geval rekening houden met de mogelijkheid. En erop voorbereid zijn. Maar we beseffen ook wel dat in drie weken tijd veel kan gebeuren", zegt hij bij HLN.

Volgens vader Evenepoel hebben hijzelf en de ploeg van Soudal Quick-Step er alles aan gedaan om klaar te zijn. Maar hij verwacht ook dat de concurrenten dat zullen zijn, met onder meer Roglič, Vlasov, Almeida...

Tijdritten superbelangrijk

"De twee tijdritten in de eerste tien dagen worden superbelangrijk. Als hij daar al wat bonus kan pakken, krijg je de omgekeerde situatie van de Ronde van Catalonië. Dan moeten ze hém aanvallen", zegt Evenepoel nog.