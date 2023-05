Corona slaat opnieuw toe: een outsider voor de Giro moet in extremis afhaken

In de aanloop moesten al enkele renners voor de Giro forfait geven. Zo waren er Tobias Foss en Robert Gesink voor Jumbo-Visma en klassementsman Giulio Ciccone voor Trek-Segafredo. Allen liepen ze een coronabesmetting op.

Een paar dagen voor de Grande Partenza viel er opnieuw een geval te noteren. Gino Mäder liep ook een coronabesmetting op en kon niet aan de start staan. Yukiya Arashiro nam zijn plaats in.

