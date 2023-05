Ganna op zijn hoede na uitspraak van Evenepoel én prikt nog eens naar Van der Poel: "Dan moet je uit koers gezet worden"

Filippo Ganna is zaterdag een van de topfavorieten voor de eerste roze trui. De Italiaan deed het in het verleden al eens.

Filippo Ganna won zowel in 2020 als in 2021 de openingstijdrit in de Giro en zo meteen het roze aantrekken. Zaterdag krijgt hij de kans om dat voor een derde keer te doen.

"Ik kruis mijn vingers dat ik opnieuw het roze mag pakken, maar enkel als je een glazen bol hebt, kun je de toekomst zien", zei Ganna bij Sporza.

Onder meer Remco Evenepoel noemde Ganna al een favoriet voor de eerste roze trui. "Altijd als Remco zoiets zegt, is hij heel sterk en pakt hij vervolgens uit", was Ganna op zijn hoede.

Pizza Hawaï en Van der Poel

Geen Mathieu van der Poel dit jaar in de Giro, de Nederlander tartte vorig jaar de Italianen door onder meer spaghetti met ketchup te eten alsook een pizza Hawaï.

Voor Italiaan Ganna is dat absoluut not done. "Als je een pizza met ananas eet, vind ik dat je uit de koers gezet moet worden", grapte de Italiaan nog