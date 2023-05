Nieuwe update over blessure en revalidatie van gevallen Tadej Pogačar

Tadej Pogačar zou volgende week weer binnen kunnen beginnen met fietsen. Dat bevestigde manager Mauro Gianetti (UAE Team Emirates).

Het langverwachte duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogačar in Luik-Bastenaken-Luik kwam er niet. De Sloveen kwam na zo'n 85 kilometer ten val en moest opgeven met meerdere breuken in de pols.

Pogačar werd diezelfde dag nog geopereerd in een ziekenhuis in Genk en startte zo al meteen aan zijn revalidatie. Want tot de start van de Tour was het slechts nog 10 weken.

Pogačar zou minstens 6 weken niet op de weg kunnen trainen, maar volgen de week kan hij mogelijk indoor weer fietsen. "Dinsdag onderging hij een check-up van zijn geopereerde pols. Alles ziet er goed uit. Voorlopig rust hij nog wel. De eerste vijf weken na de val mag hij wel niet op de weg trainen", zegt Gianetti bij La Gazetta dello Sport.

Pogačar moet door zijn blessure al zeker enkele verkenningen en ook testen in de windtunnel schrappen. Of hij half juni nog aan de start komt van de Ronde van Slovenië is maar zeer de vraag.