Remco Evenepoel nog met een ander doel aan de start in de Giro: "Tijd om dat nu te veranderen"

Remco Evenepoel trekt met vertrouwen naar de Giro. De wereldkampioen heeft wel nog iets recht te zetten in Italië.

Wereldkampioen Evenepoel toonde de voorbije weken zijn vorm in de Ronde van Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik. Qua voorbereiding kon het dus niet beter.

Na zijn winst in de Vuelta van vorig jaar is de favorietenstatus van Evenepoel weer wat groter geworden voor de Giro. Zeker met de meer dan 70 kilometer aan tijdritten op het programma.

Tijd voor goede resultaten in Italië

Toch heeft Evenepoel niet zo'n goede herinneringen aan Italië. In 2020 viel hij er namelijk zwaar in de Ronde van Lombardije, in 2021 moest hij in de Giro opgeven nadat hij nog niet helemaal hersteld was van die val.

"Mijn resultaten in Italië zijn inderdaad niet goed. Het is tijd om dat nu te veranderen", stelde Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

Maar Evenepoel stond in 2021 wel twee keer op het podium op het EK in Italië en won er ook de Coppa Bernocchi. En eind dit jaar wil hij ook de slechte herinnering aan de Ronde van Lombardije wegvegen, want Evenepoel heeft van dat Monument ook een doel gemaakt.