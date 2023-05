Patrick Lefevere blijft kalm na roze trui van Evenepoel en laat zich uit over verdedigen van roze trui

Remco Evenepoel heeft meteen de roze trui gepakt in de openingstijdrit van de Giro gewonnen en zo de roze trui gepakt. Patrick Lefevere glunderde dan ook na de aankomst.

Patrick Lefevere was aanwezig tijdens de eerste rit van de Giro en zo zijn poulain Remco Evenepoel dus meteen de roze trui pakken en de concurrentie al meteen op serieuze achterstand zetten.

Bij het eerste tussenpunt zette Evenepoel de concurrenten al op achterstand en Lefevere wist dan al dat hij binnen zou zijn. "Ik wist dat hij niet zou stilvallen. Remco kan heel goed indelen. Ik was dus niet bang voor een terugslag", zei Lefevere bij VTM.

Lefevere is dan ook heel gelukkig met de eerste roze trui. "Ja, dit is fenomenaal. We zijn uiteraard heel blij, maar laat ons met de voetjes op de grond blijven."

Trui verdedigen of niet?

Gaat Soudal Quick-Step de roze trui nu verdedigen? "Dat wordt al moeilijk met deze voorsprong. Maar goed, een ontsnapping is snel vertrokken. Morgen zullen we wel hulp krijgen van de sprintersploegen, neem ik aan. Daarna zullen we het dag per dag bekijken", zei Lefevere nog.