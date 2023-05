Remco Evenepoel ziet een stevig voordeel in de tijdrit tegenover de concurrentie: "Dat ligt me heel goed"

De Giro start straks met een tijdrit van net geen 20 kilometer tussen Fossacesia Marina en Ortona. Evenepoel kan er zijn eerste roze trui veroveren.

Of Remco Evenepoel straks de roze trui moet veroveren of hem aan Ganna moet laten, er is veel discussie over. Maar de Belgische kampioen tijdrijden gaat wellicht gewoon voluit.

Evenepoel maakt er immers geen probleem van om het roze nu al te veroveren. Zo pakte hij in de Vuelta ook al in rit 6 de rode trui en verdedigde die tot het einde van de Vuelta.

Evenepoel gaat in de tijdrit de concurrentie aan met onder meer Primož Roglič, Filippo Ganna en Stefan Küng. Dat lijken zijn grootste concurrenten te worden voor de dagzege.

Maar Evenepoel zag tijdens zijn verkenning van het parcours dat het hem bevalt. "Er zijn weinig stukken om te recupereren in de tijdrit. Dat ligt me heel goed", zei hij bij Sporza.