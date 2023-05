VOORBESCHOUWING RIT 1: Evenepoel meteen in het roze of behoudt Ganna zijn perfect rapport?

De Ronde van Italië gaat van start met een tijdrit van 19,6 kilometer. Wie pakt de eerste roze trui?

Het parcours van de eerste rit in de Giro is relatief eenvoudig. Vanuit Fossacesia Marina rijden de renners via een oude spoorweg naar Ortona. De laatste drie kilometer naar Ortona lopen wel bergop.

Met wat haarspelbochten klimmen de renners naar het Castello Aragonese. Voor de laatste twee kilometer loopt het 1,2 kilometer aan 5,3% op. Daarna vlakt het opnieuw wat uit.

📅 06/05/2023



🚴‍♂️ Stage 1⃣ | Tappa 1⃣

⏱️ Costa dei Trabocchi Tudor ITT

⭐️⭐️ Fossacesia Marina - Ortona

📏 19,6 km

⏰ First start | Prima partenza: 1.50 PM

🏁 Last arrival | Ultimo arrivo: 4.45 PM

📺 https://t.co/yQ4U00ZS4q

🇬🇧🇮🇹🇪🇸🇫🇷 Live: https://t.co/NQ0smwa3FF #Giro… pic.twitter.com/UjHgrbfBKZ — Giro d'Italia (@giroditalia) May 6, 2023

Favorieten

Remco Evenepoel is een van de favorieten, zo niet de topfavoriet voor de eerste roze trui van deze Giro. Evenepoel zit in topvorm en is een van de beste tijdrijders van de wereld. Van zijn laatste 6 tijdritten won Evenepoel er vier, de andere twee keer werd hij derde.

Evenepoel moet wel rekening houden met Filippo Ganna. De Italiaan won in zijn twee deelnames aan de Giro vijf van de vijf tijdritten en wil dat perfecte rapport behouden. De Italiaan vermorzelde in maart iedereen in de tijdrit in Tirreno-Adriatico.

Ook Primož Roglič, Olympisch kampioen tijdrijden, zal meestrijden voor de eerste roze trui. De Sloveen komt misschien wat iets tekort tegenover Ganna en Evenepoel, maar doet zeker mee voor de top drie.

Toch een outsider?

Een andere outsider is de Zwitser Stefan Küng. Op grote momenten, zoals kampioenschappen, grijpt Küng er vaak naast maar de Zwitser heeft een doel gemaakt van de eerste twee tijdritten in deze Giro.

Daarnaast zijn nog wat outsiders zoals Lennard Kämna, Rohan Dennis, Josef Cerny, Ilan Van Wilder, Joao Almeida, Jay Vine en Brandon McNulty. Voor de zege komen zij waarschijnlijk tekort, maar een top tien plaats moet wel mogelijk zijn.

ONZE STERREN

**** Remco Evenepoel

*** Filippo Ganna, Primož Roglič

** Stefan Küng, Josef Cerny, Joao Almeida.

* Ilan Van Wilder, Jay Vine, Brandon McNulty, Lennard Kämna