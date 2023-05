Snelle Belg Marit meteen vierde in eerste sprint in grote ronde, met extra motivatie van roze trui Evenepoel

In zijn eerste grote ronde, in de eerste sprint, werd Arne Marit meteen vierde. De jonge Belg kreeg extra motivatie van roze trui Remco Evenepoel.

Arne Marit (24) kreeg van Intermarché-Circus-Wanty in de Giro de kans om zijn kans te gaan in de sprints. En dat deed Marit in de eerste rit al voortreffelijk met een vierde plaats.

Voor de Giro had hij gehoopt op een top tien plaats, top vijf zou magnifiek zijn, en winnen te zot. Het werd dus vierde, maar Marit hoopte nog op meer. "Ik durf te zeggen dat ik de benen had om te winnen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Alleen wachtte hij te lang vond hij.

Tijdens de etappe kreeg Marit nog extra motivatie van de roze trui. "Ik ben goed bevriend met Remco. Ik denk dat we dertig kilometer naast elkaar hebben gereden om te babbelen. Hij zei: Gisteren was het voor mij, vandaag is het aan u."

Al even gewacht op dit resultaat

De carrières van Marit en Evenepoel gingen de laatste jaren een heel andere kant uit, Marit dacht vorig jaar na heel wat blessures en corona zelfs even aan stoppen. Maar bij Sport Vlaanderen kreeg hij genoeg tijd en kansen en zo versierde hij ook een transfer.

Met zijn vierde plaats heeft Marit zich nu aan de wereld kunnen tonen. "Dit is wel een resultaat waar ik al een tijdje op zat te azen", zei de snelle Belg nog.