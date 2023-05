🎥 Het is gebeurd: Remco Evenepoel geeft de roze trui weg, de ritzege is voor Aurélien Paret-Peintre

Aurélien Paret-Peintre heeft de 4e rit in de Giro gewonnen. Hij was de sterkste vluchter. Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step gaf de roze trui uit handen en die is nu in handen van Andreas Leknessund.

Voor de 4e rit begon was er veel te doen over de roze trui. Zou Remco Evenepoel die afgeven of niet? Zouden de vroege vluchters met andere woorden een vrijgeleide krijgen of niet?

Daardoor was er in het begin van de etappe heel veel strijd om voorin mee te zijn. Zo legden de renners het 1e uur 47 km aan. Er waren verschillende aanvalspogingen, zo probeerden Alessandro De Marchi, Ben Healy en Harm Vanhoucke verschillende keren, maar ze raakten niet weg.

Na zo'n 2 uur koersen vormde zich toch uiteindelijk een kopgroep. 7 renners (Andreas Leknessund, Vincenzo Albanese, Warren Barguil, Toms Skujins, Aurélien Paret-Peintre, Nicola Conci en Amanuel Ghebreigzabier) waren weg. Bruno Armirail probeerde nog naar de kopgroep te rijden, maar dat werd een chasse patate. Het zevental kreeg een vrijgeleide en kregen een voorsprong van zo'n 5'30".

De koplopers bereikten samen de voet van de slotklim naar Lago Laceno. Conci viel als 1e aan, maar Skujins haalde hem terug. Skujins loste daarna Conci. Daarna ging Leknessund erop en erover. Hij ging eerst solo, maar kreeg nog het gezelschap van Paret-Peintre. Zij sprintten voor de zege. Paret-Peintre haalde het voor Leknessund. Skujins werd 3e en Albanese 4e.

Leknessund was de topkandidaat om de roze trui over te nemen. In het slot nam INEOS Grenadiers het in het peloton over. Er kwam een versnelling en de groep werd uitgedund. Uiteindelijk kwam de groep der favorieten op zo'n 2 minuten binnen. Het roze was dus voor Leknessund. Evenepoel staat nu op 28 seconden van de Noor van Team DSM.