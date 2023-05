🎥 Wat een anticlimax! Vluchters geven het nog helemaal weg in de laatste kilometer, Mads Pedersen profiteert optimaal

In de zesde rit van de Giro moesten de renners in en rond Napoli rijden. Het zag er heel lang uit dat de vluchters het zouden halen, maar het peloton kwam er toch nog voorbij in de laatste 100 meters.

Na twee dagen met erg veel regen werd het peloton eindelijk getrakteerd op wat op zon. Maar een sprint leek in de sterren geschreven te zijn. Toch probeerden vijf renners daar aan te ontsnappen. De Italiaan Verre probeerde nog aan te sluiten, maar bleef zo'n 50 kilometer tussen het peloton en de vlucht hangen. De vluchters pakten zo'n 5 minuten, maar die voorsprong begon stelselmatig te zakken. Vluchters geven het nog helemaal weg De Australiër Clarke wou zich niet gewonnen geven en versnelde al op 67 kilometer van de meet. Enkel de Italiaan De Marchi ging met hem mee. En strijden deze de twee want de sprintersploegen beten hun tanden stuk op de twee. Bij het ingaan van de laatste kilometer hadden ze nog altijd 14 seconden, maar toch begonnen de twee naar elkaar te kijken in de laatste kilometer. Het peloton kwam aan een razende vaart dichterbij. Op 300 meter van de streep werden De Marchi en Clarke ingehaald en knalde Gavaria er voorbij. De Colombiaan had zijn sprint zoals altijd wat vroeg ingezet en nog overvleugeld door Mads Pedersen. Jonathan Milan werd tweede, Pascal Ackermann derde. 🚴🇮🇹 | Wat een bloedstollend einde van deze zesde etappe. De Marchi en Clarke twijfelen en dat blijkt funest. Mads Pedersen sprint vervolgens eindelijk naar zijn eerste zege van deze Giro! De twee komen balend over de streep. 🇩🇰🔥 #Giro



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/1kAgLAqZiR — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 11, 2023 Results powered by FirstCycling.com