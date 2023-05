Jan Bakelants ziet belangrijk examen voor Evenepoel en Soudal Quick-Step: "Dan gaan de concurrenten bloed ruiken"

De ploeg van Remco Evenepoel zakte dinsdag wat door het ijs op de eerste rit die bergop aankwam. Maar volgens Jan Bakelants is het nog te vroeg om te oordelen.

Dinsdag op Colle Molella zat Remco Evenepoel op de slotklim geïsoleerd. Primož Roglič had nog twee ploegmaats bij zich, INEOS Grenadiers zat nog met vijf renners vooraan.

Toch vindt Jan Bakelants niet dat er nu al een oordeel mag geveld worden over Soudal Quick-Step. "Het zou niet eerlijk zijn de rekening te maken na de eerste confrontatie bergop, die een muis heeft gebaard", zegt hij bij HLN.

Vrijdag volgt er een nieuwe test met aankomst op Campo Imperatore (26,5 km aan 3,4%). Vooral de laatste vier kilometer is steil met stroken tot boven de 9%. Het is eerste de vraag hoe het dan met Evenepoel zal gesteld zijn.

Want woensdag kwam hij twee keer ten val en vooral de tweede dag na een val is meestal lastig. Dat was vorig jaar in de Vuelta ook het geval. Twee dagen na zijn val verloor Evenepoel toen 52 seconden op Roglič.

Staat de ploeg er wel vrijdag?

De ploeg zal er dan dus moeten staan om Evenepoel te ondersteunen. "Als het scenario van dinsdag op Colle Molella komende vrijdag bevestiging krijgt op de Gran Sasso, gaan de concurrenten van Evenepoel bloed ruiken", stelt Bakelants.

En mocht dat het geval zin dan mag er volgens hem wél geschreven worden dat de ploeg van Evenepoel de zwakke schakel is.