Tim Wellens viert 32ste verjaardag in mineur en dat heeft wellicht grote gevolgen

Tim Wellens is nogmaals onder het mes gemoeten na zijn sleutelbeenbreuk in de Ronde van Vlaanderen. Hij mag wellicht ook een kruis maken over de Tour.

Tim Wellens vierde woensdag zijn 32ste verjaardag, maar dat was er een in mineur. Hij moest opnieuw onder het mes na zijn meervoudige sleutelbeenbreuk in de Ronde van Vlaanderen. Wellens werd toen als eens geopereerd en mocht twee weken geleden ook de trainingen hervatten, maar heeft nu dus een nieuwe operatie moeten ondergaan. En dat heeft nog meer gevolgen. Want Wellens moet zo de hoogtestage van UAE Team Emirates missen. Het team trekt vanaf half mei naar de Sierra Nevada om de Tour voor te bereiden. Doordat Wellens die stage moet missen, wordt een selectie voor de Tour bijna onmogelijk. Ook kopman Tadej Pogačar ligt nog in de lappenmand na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik. Hij gaat normaal gezien wel mee op hoogtestage naar de Sierra Nevada.