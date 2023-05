VOORBESCHOUWING GIRO RIT 6: Een fel geaccidenteerde rit kan de sprint in Napels verstoren

Napels is het decor van de 6e rit in de Giro. Op papier is een sprint perfect mogelijk, maar enkele stevige beklimmingen kunnen roet in het eten gooien.

PARCOURS

Vorig jaar was er ook een rit van Napels naar Napels in de Giro. Toen was het klimmen van het begin tot het einde en Thomas De Gendt won toen. Maar dit jaar is het een totaal andere rit. Er zijn halfweg 2 lange beklimmingen en tussendoor zijn er nog enkele stevige kuitenbijters.

Zo is er na bijna 50 km de top van Valico di Chiunzi. Die is 8,3 km lang aan 6,3%. Daarna volgt er een korte afdaling om opnieuw 3 km te klimmen. Op 66 km van de streep is er dan de Picco Sant'Angelo. Die is 9 km lang en gaat 4% omhoog.

Na die laatste beklimming gaat het snel bergaf en via de kust gaat het langs licht glooiende wegen weer richting Napels. De aankomstzone is zo goed als vlak.

FAVORIETEN

De organisatie ziet de 6e rit als een vlakke rit en gaf de rit 2 sterren mee. Dat wil zeggen dat de spurters de volle buit (50 punten) voor het puntenklassement kunnen pakken. Zo zullen de sprintersploegen er alles willen aan doen om het tot een massasprint te laten uitdraaien.

De sprinters in de Giro zijn bekend. Jonathan Milan pakte al een ritzege, net als Michael Matthews en Kaden Groves. Ook zullen Alberto Dainese en Pascal Ackermann zich eens willen mengen, net als Mark Cavendish en Mads Pedersen. Ten slotte zijn er ook nog Fernando Gaviria en Niccolo Bonifazio.

Net als in de vorige rit kan het parcours in het nadeel van de sprinters spelen. Mogelijk zijn de beklimmingen te lastig voor de sprinters en probeert een sterke kopgroep weg te rijden.

Ook is het altijd mogelijk dat enkele sprinters die goed bergop kunnen rijden, genre Matthews, hun ploeg op de beklimmingen op kop laten rijden, om zo de andere sprinters eraf te rijden. Het is dus opnieuw de vraag of we met een volledig peloton zullen sprinten.