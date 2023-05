🎥 Meteen revanche voor de Vuelta: Vollering zet Van Vleuten al in rit 1 op serieuze achterstand in het Baskenland

Vijf dagen na het einde van de Ronde van Spanje moesten de toppers bij de vrouwen alweer aan de bak in de Ronde van het Baskenland. In drie etappes strijden onder meer Vollering en Van Vleuten weer voor de eindzege.

Nadat de vluchters werden gegrepen voor de laatste klim was het aan de peloton om het uit te vechten op de laatste klim.

De top van de laatste klim, de Urkaregi (4,9 km aan 6,1%), lag op 9,5 kilometer van de streep en al meteen versnelde Demi Vollering. De Nederlandse reed weg van Van Vleuten en co en niemand zag haar nog terug.

Vollering pakte al haar achtste zege van het seizoen, haar ploeggenote Marlen Reusser werd op 47 seconden tweede. De Poolse Niewiadoma werd derde op 49 seconden, Van Vleuten vierde op 51 seconden. Vollering neemt zo al meteen een optie op de eindzege en een kleine revanche op de nipt verloren Vuelta.

🚴🇪🇸 | Ze was bijna niet te zien door de stromende regen, maar Demi Vollering is oppermachtig in de openingsrit van de Ronde van Baskenland. Ze verslaat Reusser, Niewiadoma en Van Vleuten. 🇳🇱💪



