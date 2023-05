De Cauwer blijft stress zien bij Remco en speelt hoog spel met voorspelling over Giro: "Of ik weet er echt niets meer van"

José De Cauwer analyseert dagelijks de ontwikkelingen in de Giro en ziet dat bij Remco Evenepoel toch enige stress aanwezig is. Voorts is de gewezen bondscoach er zeker van dat de rit naar Gran Sasso voor verschillen gaat zorgen.

Evenepoel is de dag na zijn valpartijen goed doorgekomen, haalt De Cauwer aan bij Sporza. Tegelijkertijd merkte hij wel iets anders op in de zesde rit. "In de finale zag je dat Remco zich toch nerveus maakte op het publiek. Dat wijst toch op stress. Maar na die 2 valpartijen mag hij blij zijn dat het zo gelopen is."

Is De Cauwer Evenepoel nu geen stress aan het aanpraten? "Nee, nee, helemaal niet! Ik zie wat ik zie. Hij zal toch wat schrik hebben na die valpartijen. Er hoeft maar een toeschouwer wat verder uit te wijken, of een kind dat even niet oplet. Ik kan me voorstellen dat je dan wat nijdiger bent na die valpartijen."

VERSCHILLEN

De blik wordt nu weer vooruit gericht, naar die belangrijke bergetappe. "Die klim van Gran Sasso is héél lang, wel 40 kilometer in zijn totaliteit. Vooral die laatste 5 kilometer. Het is ook al de 7e dag, na een zware week." Er gaan dus zeker verschillen komen tussen de klassementsmannen, verzekert De Cauwer. "Of ik weet er echt niets meer van."