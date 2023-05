Remco Evenepoel blijft strijdvaardig na het tijdsverlies, maar geeft ook een foutje toe

Remco Evenepoel heeft in de 7e etappe in de Giro tijd verloren. Hij verloor 14 seconden op Primoz Roglic, Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart, maar blijft strijdvaardig. Al heeft hij ook wel een foutje toegegeven.

Op de I Cappuccini kon Remco Evenepoel de aanval van Primoz Roglic niet beantwoorden. Uiteindelijk verloor de wereldkampioen 14 seconden op Roglic, Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart.

Na de finish bleef Evenepoel opvallend rustig. "Over het algemeen had ik nog een dag die best ok was", zei hij aan Het Laatste Nieuws. "Maar ik had niet de superbenen om van iedereen te kunnen wegrijden."

Evenepoel gaf doe dat hij een foutje maakte: "Op zo'n 700 meter van de top denk ik dat ik een foutje maakte door naar het wiel van Roglic proberen te rijden. Ik kwam tot op enkele meters, maar dan draaiden we naar het steilste stuk op en daar blokkeerden mijn benen een beetje."

RELATIVEREN

Ook had de wereldkampioen lof voor Roglic. "Hij moet volgens mij echt een superdag. Zo veel tijd op zo'n korte klim pakken en je ploeg eerst zo laten werken, is echt indrukwekkend."

Uiteindelijk verloor Evenepoel 14 seconden, maar zelf relativeert hij dat: "Het was een etappe waar ik mij niet veel op had gefocust, terwijl zo'n etappe Roglic tegenover de andere klimmers ligt. 14 seconden op 8 km verliezen is ook niet zo veel. Al had geen tijdsverlies natuurlijk beter geweest."

De volgende dag volgt een tijdrit. In de openingstijdrit nam hij 43 seconden tegenover Roglic. Doet hij dat zondag ook? "We gaan proberen, maar gaan opnieuw voor minstens 43 seconden. Al zullen we wel zien. Daarna is het rustdag en die zal welgekomen zijn", besloot hij.