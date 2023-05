📷 Opnieuw problemen voor de Giro-organisatie? Mogelijk nog een rit in gevaar

Net voor de Giro was er al heel wat discussie over de klimtijdrit naar Monte Lussari. Er zouden heel wat logistieke problemen zijn om de renners te ondersteunen tot boven.

Zo zouden er ploegleiders op een moto naar boven moeten meegaan in plaats van een auto, omdat de weg niet breed genoeg is. Maar die problemen zouden inmiddels opgelost zijn.

Maar ook de etappe daarvoor, de 19de, komt mogelijk in gevaar. In de koninginnenetappe met vijf beklimmingen en aankomst op de Tre Cime di Lavaredo zou op een van de beklimmingen namelijk heel wat sneeuw zijn gevallen.

Op de Passo Giau, de derde klim van de dag met de top op 2227 meter, ligt er momenteel namelijk nog heel wat sneeuw. En er zou de komende weken nog sneeuw kunnen bijvallen. Over minder dan twee weken moet de Giro daar passeren. Hopelijk komt dat goed.

Nearly a meter of snow has fallen in the Dolomites in recent hours, and #Giro should pass through here in less than two weeks.



Source and photos @amantes_cycling pic.twitter.com/iiZIQ5cKcK