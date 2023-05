Ook Sven Nys mengt zich in discussie met duidelijke opvatting: één zinnetje kan Remco-fans alweer doen dromen

Het nieuws over de positieve test van Remco Evenepoel is bij iedereen wel hard aangekomen. Sven Nys ging er ook op in op sociale media.

Hoge pieken, diepe dalen: het hoort er allemaal bij. En soms volgt het ene snel op het andere. Dat lijkt zowat de opvatting van Sven Nys te zijn. "Topsport, dat is een rollercoaster van emoties", schrijft de vader van Thibau Nys op Twitter als reactie op de opgave van Remco Evenepoel. De veldritlegende wenst de wereldkampioen wegwielrennen uiteraard het beste toe. "Spoedig herstel, Remco Evenepoel. Op naar nieuwe doelen", maakt Nys duidelijk dat er dit seizoen nog altijd veel mooie dingen te bereiken vallen voor Evenepoel. Topsport dat is een rollercoaster van emoties. @EvenepoelRemco spoedig herstel. Op naar nieuwe doelen. https://t.co/vTMI0Qxk51 — Sven Nys (@sven_nys) May 14, 2023 Dat laatste citaat zal zijn fans ook wel weer doen dromen. Want nu de Giro erop zit, bestaat in theorie de mogelijkheid opnieuw om alsnog de Tour te rijden. Of om er aan het einde van het seizoen de Vuelta, die Evenepoel vorig jaar al won, bij te doen. Wat zeker een groot doel zal worden, is het WK tijdrijden in Glasgow.