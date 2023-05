Thijs Zonneveld vloekt letterlijk na opgave Evenepoel en is glashelder over regels: "Kut met peren, blijft natuurlijk gek"

Natuurlijk komen er tal van reacties op de opgave van Remco Evenepoel. Bij Thijs Zonneveld ontlokte het een typisch Nederlandse vloek.

"Dit is gewoon zwaar kut met peren", omschreef de wielerjournalist die er zelf niet voor terugdeinst om eens op de koersfiets te kruipen het. Het vroegtijdig verlaten van de Giro door Remco Evenepoel is een enorme teleurstelling voor elke wielerliefhebber die klaar zat om te genieten van alle toppers in het Italiaanse hooggebergte.

Zonneveld verduidelijkt ook nog één en ander op zijn Twitteraccount. "Wat betreft de huidige coronaregels in het wielrennen: die zijn dit seizoen flink versoepeld. Renners worden niet langer uit koers gehaald door de organisatie of UCI, maar de ploegen testen wel zelf om verspreiding te voorkomen."

"Blijft natuurlijk wel gek dat organisaties er nauwelijks meer acht op slaan. Toeschouwers, journalisten, bobo's - iedereen kan bij de renners komen", verwijst Zonneveld ook naar de afdaling van de Gran Sasso via de kabelbaan. "Los van dat: respect voor Soudal Quick-Step dat ze de gezondheid van Evenepoel voorop zetten."