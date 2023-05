🎥 Olav Kooij pakte eerste rit in Vierdaagse van Duinkerke, Arnaud De Lie komt zwaar ten val in de sprint

Tussen Duinkerke en Abbeville moesten er in de eerste rit van de Ronde van Duinkerke 196,6 km worden afgelegd. Onderweg lagen er vijf klimmetjes, maar een sprint stond in de sterren geschreven.

Vijf vluchters, drie Fransen en twee Belgen, Alex Colman en Kenny Molly, waren de vluchters van de dag. Molly en de Fransman Le Berre hielden het het langste vol, maar uiteindelijk werd het toch een sprint.

De aanloop naar de sprint was wel heel chaotisch met meerdere valpartijen. In de laatste 200 meter nog een zware val met Arnaud De Lie als een van de grootste slachtoffers.

In die chaos van de sprint wist de jonge Nederlander Olav Kooij zich uiteindelijk het best te plaatsen. De Nederlander van Jumbo-Visma klopte de Duitser Walscheid en de Fransman Penhoët, Tim Merlier werd vierde.

