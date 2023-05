Benjamin Thomas slaat een dubbelslag in de Vierdaagse van Duinkerke en houdt onder meer een Soudal Quick-Step-duo achter zich

Benjamin Thomas heeft de 3e rit in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Hij won de tijdrit en pakte meteen ook de leiderstrui.

Op dag 3 in de Vierdaagse van Duinkerke stond een individuele tijdrit op het programma. De renners moesten bijna 16 km op een lichtglooiend parcours in en rond Saint-Quentin afwerken.

Niklas Larsen was de 1e die een richttijd neerzette. Hij legde het parcours in 19'30" af. Zijn tijd hield heel lang stand. Onder meer Cees Bol kwam te kort. Hij volgde 2e op 17 seconden van de Deen.

Daarna vertrok Benjamin Thomas. Die knabbelde nog 9 seconden van de tijd van Larsen: 19'21". Nadien kwamen onder meer nog Kasper Asgreen en Ethan Vernon, maar ook de 2 van Soudal Quick-Step beten hun tanden op de tijd van de Fransman stuk.

Zo was Thomas de winnaar van de etappe. Meteen pakte hij ook een dubbelslag, want hij is ook de nieuwe leider in Duinkerke.