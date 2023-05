Gaat Jan Bakelants voor een nieuw team rijden?: "Momenteel vind ik het verfrissend"

Rijdt Jan Bakelants binnenkort weer voor een team? Er is het gravelteam van Classified en ze hengelen naar Bakelants om voor hen te rijden.

Classified is een Belgisch bedrijf dat fietsonderdelen ontwikkelt, zoals het Powershift-systeem. Het is namelijk een revolutionair schakelsysteem dat meer en meer zijn weg naar het peloton vindt. Onder meer Tom Boonen is een van de vertegenwoordigers. Ook richtte het bedrijf een gravelteam op.

Piotr Havik is momenteel de enige renner binnen het team, maar in de toekomst mogen er daar bijkomen. Zo is er al aan Jan Bakelants gedacht. De laatste weken toonde hij zich in de Gravel World Series. Zo werd hij 6e in Valkenburg en 10e in Aken.

Bakelants ontkende in Wielerclub Wattage niet dat hij gevraagd is geweest: "Maar ik heb jarenlang in een ploeg gereden en momenteel vind ik het verfrissend om mijn eigen goesting te doen."

"Als ik met een andere helm of kledij wil rijden, dan kan dat", ging Bakelants verder. "Ik vind die vrijheid interessant, maar heb ook al veel met Boonen en de marketing director gepraat. Vroeg of laat geraken we er wel uit."