Laurenz Rex reed meer dan 210 km in de aanval, maar geeft een foutje toe

Een van de figuren van de 11e rit in de Giro was Laurenz Rex. Hij reed de hele dag in de aanval en maakte het peloton knap lastig.

Kort na de start schoot Laurenz Rex al uit de startblokken. De Belg ging in de aanval en even later kreeg hij 5 metgezellen mee. Samen vormden ze de vlucht van de dag in rit 11 in de Giro.

Een dag eerder had Rex nochtans snel moeten lossen. "Ik voelde me toen zo slecht", vertelde hij via Intermarché-Circus-Wanty. "Nochtans waren mijn benen tijdens de 1e week goed, maar ik wou me bewijzen en tonen dat ik wel goede benen had. Daarom zette ik mijn verstand op nul."

Maar een grote kans op slagen hadden de vluchters niet echt. Rex en co kregen maximaal meer dan 2 minuten. "Maar ik voelde al snel dat ik solo moest gaan", aldus Rex die pas op 5 km van de streep gegrepen werd. Het leverde hem wel de prijs van de strijdlust op. "Ik moest bewijzen dat ik er stond."

Rex zong het lang uit en toonde dat hij in goede vorm was, maar gaf bij Het Nieuwsblad ook een foutje toe. "Dat was op de rustdag. Ik zat langer op café dan op de fiets", was hij eerlijk. Dat heeft ook met zijn slechte dag ervoor te maken. Rex dacht zelfs aan afstappen, maar uiteindelijk deed hij dat niet en was hij tevreden met over de rit.