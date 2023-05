Gemengd succes in de spurts: Lotte Kopecky demonstreert snelle benen, net niet bij de mannen voor Belgische sprinters

Het is niet enkel in de Giro dat er gekoerst werd. Elders moest volop gesprint worden en Lotte Kopecky doet dat nog altijd als de beste.

Veenendaal-Veenendaal

In haar eerste koers sinds de Amstel Gold Race heeft Lotte Kopecky laten zien dat haar zegehonger na een sterk voorjaar niet gestild is. Het draaide uit op een sprint en op dat vlak heeft Kopecky uiteraard nog uitstekende papieren. Ze klopte de Italiaanse Fidanza en de Pool Pikulik en kon het zegegebaar maken in Veenendaal.

Ronde van Burgos voor vrouwen

Ook opnieuw succes voor SD Worx in rit 2 in Burgos, al zit daar wel een verhaal achter. Wiebes ging in de kopgroep zo hard dat enkel Vollering en Dygert nog in het spoor bleven. Wiebes was de snelste, maar maakte wel een gevaarlijk manoeuvre en werd nog teruggezet naar plek 3. De winst was zo voor teamgenote Vollering.

Vierdaagse van Duinkerke

Bij de mannen werd er ook gesprint in de vierde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke, omdat in de finale nog een kloof werd gedicht. Gerben Thijssen en Milan Fretin staken beiden hun hand uit naar een mogelijk Belgische ritzege, maar Olav Kooij van Jumbo-Visma was nog sneller. Kasper Asgreen is de nieuwe leider.