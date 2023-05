Dylan Groenewegen wint voor de 5e keer in Veenendaal

Dylan Groenewegen heeft voor de 5e keer de Veenendaal-Veenendaal Classic gewonnen. In de massasprint was er niets aan hem te doen.

Een dag na de vrouwen reden de mannen de Veenendaal-Veenendaal Classic. Het parcours bestond uit 5 ronden van ruim 35 km. In totaal moesten de renners 176 km afleggen. Op het parcours waren er 2 korte beklimmingen: de Grebbeberg (700 meter aan 7,7%) en het Paardeveld (600 meter aan 5,6%).

Na enige tijd reed een kopgroep van 6 renners weg. Het peloton wou hen niet te ver laten wegrijden en het zestal kreeg maximaal zo'n 3 minuten voorsprong. In het peloton controleerde vooral Jayco AlUla voor Dylan Groenewegen. De Nederlander kon voor de 5e keer in Veenendaal winnen.

In het peloton was het ook opletten voor waaiers, want er stond een stevige wind. Maar er waren ook een paar valpartijen die het peloton deed scheuren. Ook werd het tempo hoger gelegd dankzij onder meer Intermarché-Circus-Wanty. Zo ontstonden ook scheurtjes in het peloton.

De kopgroep was een vogel voor de kat en op minder dan 10 km van de streep werd de laatste vluchter gegrepen. Daarna bepaalden de sprintersploegen het tempo. Alpecin-Deceuninck ging als 1e de bocht in en trok de sprint voor Lionel Taminiaux aan, maar aan Groenewegen was er niets te doen. Goed voor zijn 5e zege in Veenendaal.