De grootste concurrent van Primoz Roglic en Geraint Thomas in de Giro: "Misschien wel mijn beste kans om te winnen"

Na 14 ritten staat Joao Almeida 4e in het klassement. Hij volgt op 22 en 20 seconden van Geraint Thomas en Primoz Roglic. Daarmee is hij de uitdager van de 2 in deze Giro.

"Ik sta er inderdaad goed voor, maar er volgen nog zware dagen op de fiets", vertelde Joao Almeida aan Sporza. "Al ziet het er wel goed uit voor mij." De Portugees heeft na 14 ritten 22 seconden achterstand op Geraint Thomas en 20 seconden op Primoz Roglic. Dat zijn de 2 grootste favorieten om deze Giro te winnen. "Roglic en Thomas zien er heel goed uit", ging Almeida verder. "Als het niet een van die 2 wordt, dan zal het toch wel een verrassing zijn." Zou Almeida dan niet kunnen profiteren als hij zo kort bij die 2 staat? "Het is misschien wel mijn beste kans tot nu toe om de Giro te winnen. Ik moet gewoon blijven vechten en de voetjes op de grond houden", besloot hij. Eerder eindigde Almeida al eens 4e (2020) en 6e (2021) in de Giro.