Ilan Van Wilder wijst naar organisatie van de Giro nadat alweer hetzelfde probleem opduikt

Ilan Van Wilder schoof mee met de klassementsmannen in de laatste rit voor de tweede rustdag. Maar er gebeurde alweer weinig en dat is volgens Van Wilder niet meer dan normaal.

Op papier kregen de renners weer een lastige rit afgelopen zondag, maar de klassementsmannen kozen alweer voor een relatieve wapenstilstand. En dat is volgens Ilan Van Wilder dan ook logisch.

"We zaten op 30 kilometer van de finish", zegt Van Wilder bij Sporza. En er is nog een bijkomende factor: de bijzonder zware week die er nog aankomt. "Het is toch een beetje de fout van de Giro dat ze de derde week zo zwaar hebben gemaakt."

Zware derde week

Daardoor blijven de klassementsmannen dan ook zo passief denkt Van Wilder en hij begrijpt dan ook dat de toppers hun krachten voorlopig sparen door de bijzonder zware slotweek. "Want in die week kan je elke dag alles verliezen."

Op het laatste klimmetje was er toch nog een versnelling, al was dat volgens maar om eens te spelen. "Ik ben vooral blij dat ik mee kon met de groep der favorieten. We hadden toch een klein gaatje. De benen voelden de hele dag goed aan."