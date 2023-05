🎥 Eindelijk spektakel: Joao Almeida wint de 1e monsteretappe in de slotweek in de Giro, Primoz Roglic krijgt een ferme tik

Joao Almeida heeft de 16e etappe in de Giro gewonnen. Hij haalde het van Geraint Thomas na een spurt op een aankomst bergop. Thomas is de nieuwe leider in de Giro en Primoz Roglic kreeg een tik.

De 1e etappe van de slotweek in de Giro was meteen één om u tegen te zetten. Maar liefst 5 bergen moest het peloton bedwingen en de finish lag ook boven op de Monte Bondone. Wel was er een vlakke aanloop tot die 5 beklimmingen en dat inspireerde heel wat renners om voor de aanval te kiezen. Na heel wat vijven en zessen onstond een kopgroep van 26 man. Daarbij zaten onder meer paarse trui Jonathan Milan, ritwinnaars Ben Healy en Aurélien Paret-Peintre, Jack Haig, Derek Gee, Diego Ulissi en Toms Skujins. VERSNELLING JUMBO-VISMA Na de 1e beklimmingen reed een duo van Astana weg. Achter Vadim Pronskiy en Christian Scaroni reden onder meer Healy en Haig. Het peloton volgde op meer dan 5 minuten. Met nog 2 beklimmingen in zicht, versnelde Jumbo-Visma in het peloton. Op de top van de voorlaatste klim kwam er ook een hergroepering voorin. De voorsprong was ondertussen al een heel eind gezakt. UAE NEEMT OVER Op de slotklim nam UAE het van Jumbo-Visma over. Onder het hoge tempo van de klassementsploegen zakte Bruno Armirail erdoor. Zo kregen we een nieuwe drager van de roze trui. Op 8 km van de streep werden de laatste vluchters gegrepen. Daarna nam kopman Joao Almeida het over. Primoz Roglic en Geraint Thomas volgden gezwind en ook Sepp Kuss, Eddie Dunbar en vroege vluchter Zana konden erbij blijven. Al moest Zana bij de volgende versnelling van Almeida meteen lossen. ROGLIC MOET LOSSEN Almeida viel ook een 3e keer aan. Kuss controleerde het tempo voor Roglic, Thomas en Dunbar, maar dat lag te hoog voor zijn kopman. Thomas had dat meteen gezien en sprong meteen naar Almeida. Samen reden ze weg van Roglic en Dunbar, waar Kuss het tempo bepaalde. Uiteindelijk won Almeida de etappe na een fikse spurt tegen Thomas die het roze van Armirail overnam. Roglic werd 3e en verloor 25 seconden. Net als Dunbar. Ook waren er mooie ereplaatsen voor Ilan Van Wilder en Laurens De Plus. Ze finishten respectievelijk op 1'16" als 6e en 9e. 🚴🇮🇹 | João Almeida verslaat Geraint Thomas in de sprint en slaat een prachtige slag in het klassement. Primoz Roglic houdt de schade nog wel beperkt en komt binnen op 25 seconden. 🇵🇹💪 #Giro



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/S166XdXT2N — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 23, 2023