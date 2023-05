Ilan Van Wilder is blij met zijn sterke prestatie op een aankomst bergop, maar baalt ook wat: "Mocht Remco Evenepoel hier geweest zijn,..."

Ilan Van Wilder heeft in de Giro opnieuw een sterke prestatie afgeleverd. Op een aankomst bergop eindigde hij 6e.

Op de Monte Bondone kon Ilan Van Wilder lange tijd volgen. Toen UAE van Jumbo-Visma overnam koos Ilan Van Wilder ervoor om zijn eigen tempo te rijden.

"Dat heb ik de afgelopen 2 seizoenen geleerd en dat werkt heel goed", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Want er hebben weeral veel jongens zichzelf opgeblazen. Die heb ik nadien weer opgeraapt. Ook kon ik mijn inspanning tot na de finish doortrekken."

Van Wilder reed uiteindelijk als 6e over de meet en was onder meer in het gezelschap van Damiano Caruso, de nummer 4 in de stand. Van Wilder klom een plaatsje en staat 15e in het klassement. "Aan een top 10-plaats denk ik nog niet", ging hij verder. "Ik ben gewoon blij dat ik meedoe en probeer te genieten, ook al is dat niet gemakkelijk."

Ook dacht Van Wilder nog terug aan Remco Evenepoel: "Stel dat hij hier geweest was, dan hij een mooie steun aan mij gehad. Maar het is wat het is."