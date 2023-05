🎥 Fotofinish: Italiaan jumpt naar de zege in zijn thuisregio, Geraint Thomas blijft leider in de Giro

Alberto Dainese heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij was in de massasprint iets sneller dan Jonathan Milan en Michael Matthews. Geraint Thomas blijft leider.

In het midden van de moordende slotweek was er nog een vlakke etappe richting Caorle aan de Adriatische kust. Vooraf werd het als een kans voor de spurters in het Giro-peloton beschouwd. Ook was het een moment voor de klassementsmannen om nog de nodige energie voor het komende drieluik op te sparen.

Het verloop van de etappe was ook meteen rooskleurig voor de spurters en klassementsrenners. Meteen na de start vertrokken 4 renners. Senne Leysen, Thomas Champion, Diego Sevilla en Charlie Quartermann vormden de vlucht van de dag.

Al snel reed het kwartet een voorsprong van bijna 3 minuten bij elkaar. In het peloton was er meteen controle. De sprintersploegen organiseerden zich en het was meteen duidelijk dat de vluchters wel op tijd gegrepen zullen worden.

In de finale spartelde landgenoot Leysen nog wat tegen. Hij ging solo net op het moment dat de vlucht weer zou gegrepen worden en reed weer een minuut bij elkaar. Het peloton liet zich echter niet verrassen en Leysen werd op 5 km van de streep gegrepen.

Jayco AlUla trok de spurt voor Michael Matthews aan. Hij kwam eruit, maar Alberto Dainese en Jonathan Milan kwamen nog opzetten. Dainese jumpte in zijn thuisregio naar de zege (hij is afkomstig uit de regio Veneto) en won met minder dan een banddikte voor Milan. Matthews strandde op plaats 3. Geraint Thomas blijft leider.