Patrick Lefevere is het kotsbeu en riep Remco Evenepoel en zijn vader bij zich: "Dit moet stoppen"

Patrick Lefevere is de geruchten rond een mogelijke transfer van Remco Evenepoel naar INEOS Grenadiers kotsbeu. Hij riep de wereldkampioen en zijn vader bij hem.

Al maanden en weken gaat het gerucht dat INEOS Grenadiers Remco Evenepoel het hof maakt. Ook na de exit van Remco Evenepoel uit de Giro waait het gerucht nog altijd rond.

De geruchten gaan dat er wel degelijke contacten zouden zijn geweest tussen de wereldkampioen en de Britse ploeg. De vader (en manager) van Remco Evenepoel ontkent dat echter.

Maar Patrick Lefevere is het gerucht meer dan beu. Hij riep Remco Evenepoel dinsdag bij zich. "Ik heb gezegd dat die geruchten over INEOS moeten stoppen. Want dat zorgt alleen maar voor nervositeit bij de mensen", zegt Lefevere bij Sporza.

En ook met vader Evenepoel sprak Lefevere over het gerucht. "We hebben gezegd dat we die geruchten op de een of andere manier de kop moeten indrukken."