Vader Evenepoel komt met nieuwe details over interesse van INEOS Grenadiers in Remco Evenepoel

Patrick Lefevere is de geruchten rond Remco Evenepoel en INEOS Grenadiers grondig beu. Volgens Patrick Lefevere is er van een transfer geen sprake.

Al enkele maanden tot zelfs een jaar gaat het gerucht rond over een mogelijke transfer van Remco Evenepoel naar het Britse INEOS Grenadiers. Maar Patrick Lefevere is dat beu.

Hij riep Remco en Patrick Evenepoel bij zich om te vragen de geruchten de kop mee in te drukken. Over de interesse van de Britse ploeg is Patrick Evenepoel wel duidelijk.

"Die was er altijd. Verregaande interesse, maar anderzijds werd er nog nooit een concreet bod gedaan", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Maar er was ook interesse van andere ploegen, van alle ploegen die op zoek zijn naar een klassementsman.

"Dat is een logische gang van zaken. Praten kost geen geld. Ik heb geleerd om beleefd te blijven met iedereen", zegt Patrick Evenepoel nog. "Remco ligt wel vast tot einde 2026. Zijn hart is bij Soudal – Quick-Step, dat is onveranderd."