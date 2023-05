VOORBESCHOUWING GIRO RIT 18: Een nieuwe monsteretappe moet opnieuw voor vuurwerk tussen de topfavorieten zorgen

Halfweg de slotweek in de Giro staat er opnieuw een loodzware bergrit op het menu. Een nieuwe aankomst bergop moet opnieuw voor het nodige vuurwerk tussen de favorieten zorgen.

PARCOURS

Vanuit Oderzo gaat het meteen in noordelijke richting en via de Passo della Crosetta trekt het peloton opnieuw de bergen in. De Crosetta is een gelijkmatige beklimming, is 11,6 km lang en gaat gemiddeld 7,1% omhoog.

Daarna gaat het via een plateau richting de Piavevallei. In die vallei gaat het gestaag bergop en vanaf de tussensprint in Pieve di Cadore begint het weer steiler bergop te gaan. Daarna volgen de beklimmingen elkaar in sneltempo op.

Eerst is er de Forcella Cibiana. Die is 9,6 km lang en gaat gemiddeld 7,8% omhoog. Er zijn stroken tot 15% en vooral de laatste 5 km zijn heel steil. Het gaat er 9,3% omhoog.

Nadien volgen nog achtereenvolgens de Coi (5,8 km aan 9,7% en met stroken tot 19%) en de slotklim naar Val di Zoldo (2,7 km aan 6,4%). Aan de aankomstlijn vlakt het af. In totaal is de rit 161 km lang en zijn er zo'n 3700 hoogtemeters.

FAVORIETEN

De vorige bergrit gaf al het nodige vuurwerk en veel fans hopen richting Val di Zoldo daar opnieuw op. Doordat er op het einde vooral nog moet geklommen worden, kan dat ook bijna niet anders.

Joao Almeida en Geraint Thomas hebben na de vorige bergrit het mentale voordeel tegenover Primoz Roglic. De Sloveen moest passen en verloor uiteindelijk 25 seconden. De rit naar Val di Zoldo zal ons leren of dat een momentopname of het begin van een trend was.

Roglic zal willen bewijzen dat het maar een momentopname was. Hij heeft met Sepp Kuss alleszins een meesterknecht. En ook leider Thomas heeft die met Laurens De Plus en Thymen Arensman. Almeida heeft dan weer Brandon McnNulty en Jay Vine.

© photonews

Voor de andere klassementsmannen komt er mogelijk weer een streed voor de ereplaatsen. Damiano Caruso zal zijn 4e plaats verder willen verdedigen. Zijn grootste concurrent is momenteel Eddie Dunbar die op de Monte Bondone het langst bij het koptrio kon blijven en uiteindelijk samen met Roglic over de streep reed.

Ook is het opnieuw uitkijken naar wat Ilan Van Wilder kan. Op de Monte Bondone werd hij knap 6e. Daarnaast zijn er ook nog Einer Rubio en Lennard Kämna.

Wie via een ontsnapping wil winnen, zal door het profiel van de finale zeer sterk moeten zijn. Jack Haig, Patrick Konrad, Lorenzo Fortunato en co zullen de rit wellicht aangekruist hebben, maar het wordt wellicht een moeilijke zaak om de vlucht tot een goed einde te brengen.