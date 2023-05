De koninginnenrit in de Giro leidt voor Eddy Merckx geen twijfel: "De zwaarste beklimming ooit"

2 dagen voor het einde van de Giro staat de Tre Cime di Lavaredo op het menu. Een beklimming die heel wat angst in boezemt. Eddy Merckx reed er tijdens zijn carrière 3 keer naar boven en noemt het zijn zwaarste beklimming ooit.

In 1967 leek Eddy Merckx naar de zege op de Tre Cime di Lavaredo te rijden, maar in het slot werd hij nog voorbijgereden door Gianni Motta die aan de motor hing.

Een jaar later was er opnieuw de beklimming van de Tre Cime di Lavaredo. Toen won Merckx na een onwaarschijnlijke remonte. Op 30 km van de streep viel hij aan, terwijl de vluchters 9 minuten voorsprong hadden. "Ik heb daar misschien wel de beste beklimming van mijn loopbaan gedaan", zei hij daarover na zijn carrière.

Die beklimming was overigens in helse omstandigheden. Er was regen, wind, sneeuw en de koude. "Voor mij is het de zwaarste klim die ik ooit gedaan heb", aldus Merckx.

In 1974 ging de Giro opnieuw naar Lavaredo en deze keer moest Merckx zijn tenen uitkuisen om de Giro nog te kunnen winnen. Hij moest passen op een uitval van Baronchelli. In de laatste 400 meter spurtte Merckx nog en kon hij de schade beperken. Zo kon alsnog zijn 5e Giro veilig stellen. Hij won met 12 seconden.