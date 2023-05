Michel Wuyts is zeker van zijn stuk: "Waar zouden de anderen Remco Evenepoel aangevallen hebben?"

Remco Evenepoel zou de Giro gewonnen hebben. Dat meldde analist Michel Wuyts aan Het Laatste Nieuws. De overblijvers in de Giro zijn volgens hem van een lagere orde dan de wereldkampioen.

Momenteel is de roze trui in het bezit van Geraint Thomas. Daarachter staan Primoz Roglic (+29") en Joao Almeida (+39"). De anderen staan al op minuten en maken nauwelijks nog kans om de Giro nog te kunnen winnen.

De Giro had er wellicht helemaal anders uitgezien als Remco Evenepoel er nog had bijgeweest. Volgens Michel Wuyts had hij de Giro meer glans gegeven en zou de wereldkampioen deze Giro gewonnen hebben. "Hij zou hen achtergelaten hebben. Evenepoel is anno 2023 van een hogere orde", vertelde Wuyts aan Het Laatste Nieuws.

De laatste dagen dat Evenepoel nog in de Giro was, verloor hij tijd op de I Cappuccini. "Maar corona zat toen al in zijn lijf", weet Wuyts. "Toch won hij die 2e tijdrit en dat getuigt van extreme verbetenheid. Evenepoel zou deze Giro perfect gemasterd hebben: beheerst en efficiënt."

Wuyts vroeg zich ook af waar de anderen Evenepoel er zouden hebben afgereden hebben. "Op de Monte Bondone al zeker niet. Op zo’n tempocol breng je Evenepoel niet in verlegenheid. Op de steile Coi zat er te weinig snee op de aanvallen van het koppel Kuss-Roglic om de Belg te doen kantelen", besloot Wuyts.