🎥 Chloe Dygert zegeviert na een spannende en hectische finale

Chloe Dygert heeft de 2e etappe in de RideLondon Classique gewonnen. Ze won in een hectische finale voor Lizzie Deignan en Soraya Paladin. Charlotte Kool blijft leidster.

De 2e etappe in de RideLondon Classique vertrok in Maldon en na een lange lus kwam het peloton op een plaatselijk parcours terecht, met onderweg de North Hill als voornaamste beklimming. De aankomst lag na ruim 133 km en liep op.

Onderweg waren er enkele aanvalspogingen, maar bij het begin van de finale was alles toch te herdoen. Anna Henderson probeerde op een klimmetje weg te raken. Dat lukte niet, maar daarna zat het spel op de wagen. Er waren verschillende aanvalspogingen en daardoor dunde het peloton uit.

Op zo'n 10 km van de streep viel Maike van der Duin aan. Ze reed meer dan een halve minuut bij elkaar. In een felle achtervolging werd de Nederlandse in de slotkilometer gegrepen. Charlotte Kool was ondertussen al ten val gekomen. Chloe Dygert profiteerde en perste er een stevig sprintje uit. Ze zegevierde voor Lizzie Deignan en Soraya Paladin. Kool blijft leidster.