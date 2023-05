🎥 Het moment waarop Primoz Roglic bijna nog de Giro verloor: "Nooit in paniek geslagen"

Primoz Roglic staat na 20 ritten in het roze. Nochtans kende hij tijdens de klimtijdrit pech en verloor hij kostbare seconden.

Het was in het midden van de Monte Lussari waar het gebeurde. Op een strook met geribbeld beton en waar er net ook een overgansvoeg was, was er een kleine slagje bij de fiets van Primoz Roglic. Zijn ketting lag eraf en zo stond hij te voet.

Roglic stapte af en legde zijn ketting er weer op. Ondertussen kwam de mecanicien hem hulp bieden. In 2 tijden hielpt hij Roglic weer op weg. Ook was er een oplettende fan die de berg was afgedaald en vor een stevig spurtje bergop zorgde.

🚴🇮🇹 | Neeeee!!! Daar gaat de #Giro van Roglic. Wat een drama. 😭😭😭

⁣⁣⁣⁣⁣⁣

📺 Koers kijk je op discovery+⁣ pic.twitter.com/4WFXHyQZMp May 27, 2023

Uiteindelijk was het niet cruciaal in de eindafrekening, want Roglic won de tijdrit en pakte het roze van Geraint Thomas over. In het flashinterview relativeerde hij dat moment ook: "Het maakt deel uit van de koers en ik ben nooit in paniek geslagen. Ik heb de ketting er gewoon weer opgelegd en ben dan weer doorgereden."

Zo zal Roglic zonder ongelukken in Rome de Giro winnen. Het zal zijn 1e eindzege in zijn carrière zijn.