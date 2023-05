Caleb Ewan knoopt weer aan met de zege: hij wint de GP Marcel Kint na een prestigesprint

Caleb Ewan heeft de GP Marcel Kint gewonnen. Hij klopte Tim Merlier in een prestigespurt. Gerben Thijssen werd 3e.

In West-Vlaanderen ging de GP Marcel Kint door. Het vertrek was in Kortrijk. Meteen kwam het peloton op een lokaal circuit en was er al een 1e doortocht aan de finishlijn in Zwevegem. Daar waren er nog 4 plaatselijke ronden van zo'n 42 km. In totaal was de wedstrijd bijna 200 km lang.

7 renners zorgden voor de vlucht van de dag. In het peloton namen Soudal Quick-Step en Lotto Dstny al snel de boel in handen. Ze controleerden de voorsprong om aan het einde een massasprint te hebben.

Op 4 km van de streep werd de laatste vluchter alweer gegrepen. In de slotkilometers werd alles op een lint getrokken. In de laatste rechte lijn zette Soudal Quick-Step de sprintvoorbereiding op gang. Tim Merlier ging als 1e gaan, maar Caleb Ewan die in het wiel zat, kwam er nog over. Het is zijn 1e zege van het seizoen en hij won voor Merlier en Gerben Thijssen.