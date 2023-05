Geraint Thomas geeft een mentaal steekje naar Primoz Roglic: "Het zou zonde zijn"

De favorieten in de Giro voerden al enkele keren mentale spelletjes met elkaar. Deze keer was het aan Geraint Thomas.

Eerder in de Giro vertelden Primoz Roglic en Joao Almeida, respectievelijk de nummers 2 en 3 in de stand, aan Geraint Thomas dat ze zich niet goed voelden. Ook sliepen ze niet goed. Roglic zei zelfs dat hij last had van corona.

Thomas liet er zich niet door van de wijs brengen en bleef op elk moment rustig. Ook toen Davide Formolo kwam vertellen dat Roglic het achterin moeilijk had, trapte Thomas er niet in. "Ik vertrouw die gast helemaal niet", zei hij in zijn podcast.

Na de koninginnenrit deelde Thomas zelf een steekje uit naar Roglic. "Ik heb hem verteld dat hij met de Tour bezig moet zijn", zei de Welshman in zijn podcast The Geraint Thomas Cycling Club. "Het zou zonde zijn als hij al zijn kogels al in mei zou verspelen."