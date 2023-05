Transgenders niet opgezet met drastische beslissing Britse wielerbond: "Jullie moedigen een genocide aan"

Transgenders mogen in Groot-Brittannië niet meer koersen. Dat komt door de nieuwe regelgeving van de nationale bond. De reacties uit die hoek zijn vernietigend.

Er bestond al lange tijd discussie over de deelname van transgenders in de koers. Bij vrouwen deden er al enkelen mee, maar die zouden te veel voordeel hebben. Bij vrouwenwedstrijden werd er naar het testosteronniveau gekeken, maar ook dat gaf vragen.

Zo was er Emily Bridges die aan een kampioenschap wou deelnemen, maar de UCI gaf geen toestemming. De Britse wielerbond opende zelf een onderzoek en verstrengden de regels. Bij vrouwenwedstrijden mogen enkel rensters deelnemen die als vrouw geboren zijn. Bij de mannen wordt het een open categorie: mannen die als man zijn geboren, alsook transgendervrouwen, transgendermannen en non-binaire atleten, mogen meedoen.

Bridges reageerde ondertussen via Instagram al op die beslissing en ze was niet mals: "Wat jullie doen is een daad van geweld, want jullie regering spreekt haar bewondering uit voor de fascistische ideeën van Ron Desantis (Amerikaanse presidentskandidaat, red.), die staat te popelen om een wetgeving voor te stellen die ons weert uit het openbare leven. De Britse wielerbond moedigt zo een genocide tegen ons aan."

Ook hekelde Bridges dat hun zijde niet gehoord was, maar hoopt dat in de toekomst de regelgeving nog zal veranderen: "Ik heb de afgelopen 2 jaar mijn lichaam aan de wetenschap gegeven en alle relevante gegevens worden binnenkort vrijgegeven. Hopelijk kunnen er dan wel goede discussies worden gevoerd." Als dat niet het geval is, dreigt ze het land te verlaten vanwege "het hoge niveau aan haatmisdrijven tegen transgenders".