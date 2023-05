Cavendish zet interviewer op zijn plaats na irritante vraag, maar dankt ook "oude vrienden" na sprookje in de Giro

Mark Cavendish heeft in de laatste rit van de Giro zijn eerste zege van het seizoen gepakt. Met dank aan zijn vriend Geraint Thomas.

Mark Cavendish kondigde op de tweede rustdag zijn afscheid aan als profwielrenner. Op het einde van het seizoen hangt hij zijn fiets namelijk aan de haak. Toch wilde de Brit in de Giro nog eens een ritzege pakken.

Hij sleurde zich in de derde week over alle bergen heen en werd in Rome dus beloond. Hij pakte er zijn 17de etappezege in de Giro en is met 38 jaar en 7 dagen nu ook de oudste ritwinnaar ooit in de Giro.

Met dank aan oude vrienden

Cavendish pakte ook zijn eerste zege van het seizoen en daarmee opende de interviewer ook het flashinterview. "Je moet het toch altijd een negatieve draai geven, hé", repliceerde Cavendish.

"Het was een lange weg om hier te geraken. Mijn ploegmaats deden het geweldig, mijn vrienden ook. Dat zijn ze al zo lang." Met die vriend doelde Cavendish op Geraint Thomas, die zich in de laatste kilometers nog op kop zette van het peloton.

"Dit is vrij emotioneel, geef ik toe. Ik boekte in de Giro van 2008 mijn eerste zege in een grote ronde. En een sprint hier in Rome aan het Colosseum stond op mijn bucketlist. Ik ben zo gelukkig.

